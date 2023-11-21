Россиянам дали советы, как справиться с бессонницей Врачи мурманской больницы посоветовали ложиться спать в одно и то же время

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Чтобы справиться с бессонницей, необходимо наладить режим сна, посоветовали врачи Печенгской центральной районной больницы в Мурманской области. Специалисты подчеркнули, что для этого важно ложиться спать в одно и то же время. Спальню при этом желательно проветрить, пишет «МК в Мурманске».

Как уточняют врачи, для сна рекомендуется выбирать легкую и свободную одежду. Перед тем как лечь в кровать, можно принять расслабляющий горячий душ. От кофе в вечернее время при этом стоит отказаться. Также за несколько часов до сна медики советуют снизить информационную нагрузку. Кроме того, не следует оставлять включенными источники света. Бороться с бессонницей помогают активный образ жизни и прогулки на свежем воздухе.

Врачи отмечают, что на качество сна негативно влияют переутомление, вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, неудобный матрас и неправильный рацион, в котором присутствует большое количество жирной пищи. Медики предупреждают, что недосыпание повышает риски развития сахарного диабета второго типа и появления лишнего веса.

Сомнолог Павел Кудинов ранее рассказал, что одной из причин нарушений сна осенью может быть так называемый социальный джетлаг, когда человек мало спит в будни и слишком много — в выходные. Для борьбы с этой проблемой следует выработать постоянный режим сна.