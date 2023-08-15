Россиянам дали советы, как сэкономить на продуктах Финансовый эксперт Патешман посоветовал заказывать продукты для экономии денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сэкономить деньги, лучше заказывать доставку продуктов, посоветовал эксперт по личным финансам Александр Патешман. В беседе с «Радио 1» он отметил, что такой способ не только помогает меньше времени тратить на походы по продуктовым магазинам, но и дает возможность онлайн сравнить цены. Это поможет купить любимые товары, но по выгодной стоимости, подчеркнул эксперт.

По словам Патешмана, некоторые сервисы предлагают промокоды на первые заказы. О них можно узнать либо в самом приложении, либо найти на специальных сайтах-агрегаторах. Также следует присматриваться к акциям — производители или торговые сети таким образом стимулируют покупательскую способность и формируют лояльность к бренду.

Эксперт порекомендовал изучить предложения банков. Некоторые из них предоставляют дополнительные скидки на покупку в магазинах-партнерах. Банки также часто предлагают кэшбек, который в некоторых случаях может достигать 100%.

Патешман также предложил проверять скидочные купоны. Некоторые сервисы доставки и даже физические магазины предлагают такие. Найти их можно через специальные сайты-агрегаторы или в Telegram-каналах. Часть маркетплейсов начисляет пользователям баллы за покупку, которые потом можно будет потратить. Финансовый эксперт заключил, что при этом важно не забывать сравнивать цены в разных магазинах. Сейчас существует большое количество приложений, которые помогают быстро это сделать.

Инвестиционный эксперт Елена Дроздова ранее рассказала, что необходимо проанализировать свои доходы и расходы, чтобы научиться экономить. По ее словам, нужно определить источники, откуда приходят деньги, их устойчивость и потенциальный рост.