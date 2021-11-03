Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

Сэкономить на коммунальных услугах можно, если использовать душ вместо ванной и закрывать кран при чистке зубов или бритье. Также будет не лишним починить возможно протекающий кран. Об этом «ФедералПресс» рассказала начальник управления по организации сбытовой деятельности ГК «Росводоканал» Тамара Ликсукова.

Сэкономить значительный объём жизненно важного ресурса, а значит, и ваших денег, поможет использование душа вместо ванны, для наполнения которой требуется в три-четыре раза больше воды. Если при мытье рук открывать кран наполовину и закрывать — когда чистите зубы или бреетесь, — рассказала Ликсукова.

Она напомнила, что из неисправного крана может вытекать до 170 литров воды в месяц. Россиянам посоветовали обратиться в управляющую компанию за перерасчётом платежей по коммунальным услугами, если они отсутствовали в квартире пять или более дней. Для доказательства подойдут авиабилеты, туристические ваучеры, эпикризы, медицинские документы о периоде лечения или справки с садовых и огороднических сообществ.

Ранее стало известно, что Госдума не приняла законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов Второй мировой войны. Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов назвал причиной то, что авторы инициативы не указали источник финансирования.