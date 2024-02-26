Россиянам дали советы, как сделать ужин здоровым Нутрициолог Ломкова: ужин должен содержать продукты из разных пищевых групп

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Здоровый ужин должен содержать продукты из разных пищевых групп, чтобы в организм поступали все необходимые вещества, рассказала нутрициолог Юлия Ломкова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что порции при этом должны быть умеренными. Стоит учитывать баланс белков, углеводов и жиров в каждом приеме пищи.

Есть основные правила ужина. Первое — разнообразие в питании. Включайте продукты из разных пищевых групп, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами. Важно соблюдать и умеренность в размере порций. Контролируйте количество пищи, — посоветовала нутрициолог.

Следует отдать предпочтение качественным свежим и нежареным продуктам. Пищу для ужина лучше всего готовить на пару или запекать, чтобы сохранить питательные вещества. Ломкова рекомендует контролировать содержание масла и соли, вместо них идеально подойдут специи и травы. Источники белка должны быть легкими. Подойдут креветки, яйца, нежирные сорта мяса или рыбы. Также на ужин нужно употреблять овощи, свежие и термически обработанные.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что завтрак является важнейшим приемом пищи, который запускает метаболические процессы в организме. По ее словам, чтобы плотно поесть с утра, не стоит наедаться на ночь, тогда организм проснется голодным.