Россиянам дали советы, как сделать работу на даче безопасной для здоровья Ортопед Дунаев посоветовал постепенно увеличивать нагрузку во время дачных работ

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Чтобы сделать работу на даче и огороде безопасной для здоровья, следует увеличивать нагрузки постепенно, посоветовал врач-ортопед Лев Дунаев. Он рассказал aif.ru, что на резкий рост физической активности организм может плохо отреагировать, из-за чего появятся боли и тяжесть в мышцах. После двух часов работы следует сделать перерыв, поесть фруктов и выпить воды, чтобы восстановить баланс.

Дунаев также рекомендует перед любой непривычной деятельностью, например, перед долгой прополкой грядок, сделать легкую разминку. По словам врача, нужно растянуть мышцы и разработать суставы. Комплекс упражнений можно найти как в интернете, так и попросить у специалиста в поликлинике. Также во время перерыва между работой следует разминать ноги, руки и спину. При боли в колене можно использовать эластичные тейпы, которые защитят от лишних нагрузок. Кроме того, нельзя заниматься переносом тяжестей. Для них есть специальные дачные тачки. В случае если подъем тяжестей вызвал болезненные ощущения, стоит использовать бандаж на спину и ортез на лучезапястные суставы.

К выбору одежды также нужно подойти со всей серьезностью: лучше всего для работы на огороде подходят свободные вещи из натуральных тканей, которые не сковывают движения. Обувь при этом должна быть с закрытым носом, широкая и больше на один размер. Дунаев советует подобрать ортопедические стельки — в конце дня они помогут снять напряжение благодаря повышенной амортизации. Работы под открытым солнцем рекомендуется оставить на время до 12:00 и после 16:00.

При наличии травм важно не пренебрегать дополнительными средствами поддержки, такими как поясничный или грудопоясничный корсеты. После возвращения домой с дачи они помогут снять нагрузку. После окончания сезона осенью не стоит резко снижать физическую активность. Так, можно заниматься спортом, больше гулять и делать зарядку.

Глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что не следует отгораживаться от соседей по даче глухим забором из-за риска получить за это штраф. По его словам, это правило действует для садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.