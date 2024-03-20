Россиянам дали советы, как сделать блюда одновременно вкусными и полезными Роспотребнадзор: вместо жарки на масле блюда лучше запекать

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Чтобы сделать блюда одновременно вкусными и полезными, следует запекать их вместо жарки на масле, посоветовали в мурманском Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что жареная пища не приносит пользы организму. Кроме того, в духовке еда готовится быстрее и не требует постоянного контроля, пишет «МК в Мурманске».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, приготовление на пару принесет больше пользы, чем тушение. При отсутствии пароварки можно использовать специальную вкладку для кастрюли или большой дуршлаг. Продукты при тушении теряют полезные вещества из-за длительного воздействия влаги и горячих температур.

Следует помнить, что овощи не надо подвергать длительной термической обработке. Лучше их недоваривать, чтобы сохранилось больше витаминов и полезных веществ. Кроме того, рекомендуется отказаться от свинины в пользу индейки. В ведомстве также посоветовали не использовать большое количество соли. Заменить ее можно разнообразными специями.

Эндокринолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что средиземноморская диета является одним из наиболее исследованных и рекомендуемых типов диет. По ее словам, такой тип питания способствует поддержанию здоровья сердца.