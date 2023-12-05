Россиянам дали советы, как правильно выбирать сыр Профессор Еделев: качественный сыр должен быть без трещин и темных пятен

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При выборе сыра следует внимательно проследить, чтобы на нем отсутствовали трещины, темные пятна и плесень, рассказал в беседе с Пятым каналом доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев. По его словам, эти недостатки являются признаком того, что сыр уже не «молод».

Хороший качественный сыр не должен содержать трещин, не должен содержать потемневших пятен, не должен содержать плесени. То есть сыр должен быть однородной структуры, — объяснил эксперт.

Кроме того, он указал на разницу между сыром и сырным продуктом. Так, настоящий сыр на 100% сделан из молока. Если содержание молока в продукте чуть больше половины, то это уже не сыр. По словам специалиста, некоторые производители повышают жирность за счет добавления пальмового масла, содержание которого порой достигает 40% и выше. При этом в пальмовом масле присутствуют глицидиловые эфиры в высокой концентрации, которые являются канцерогенами.

Еделев подчеркнул, что крупные производители сыра предпочитают дорожить своей репутацией, и поэтому используют натуральные ингредиенты. Поэтому при выборе продукта лучше покупать товары известных марок, а также обязательно читать состав на этикетке.

Ранее специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова посоветовала при покупке сыра обращать внимание на его маркировку. Она пояснила, что QR-код на упаковке содержит информацию о наименовании, составе и производителе товара, а также о месте и времени его изготовления.