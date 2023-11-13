Россиянам дали советы, как питаться в холодную погоду Врач Чижикова: в холодную погоду следует есть продукты с витаминами группы В

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В холодную погоду необходимо включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В, витамин D, магний и хром, посоветовала врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. В разговоре с РИАМО специалист уточнила, что следует есть горький шоколад с высоким содержанием какао, сыр, мясо, рыбу, бобовые, орехи и морскую капусту.

На нашем настроении и пищевом поведении сказывается нехватка магния, хрома и витаминов группы В. Магний участвует во многих жизненно важных процессах, в работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром способствует поддержанию нормального углеводного, жирового и белкового обмена, — пояснила врач.

Кроме того, организму в холод нужно больше энергии для поддержания нормального уровня теплообмена. Чижикова отметила, что основным источником энергии станут продукты, содержащие углеводы. Вместо сладких перекусов специалист порекомендовала есть злаковые батончики, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, овощи, натуральные йогурты и орехи. Ключевыми принципами здорового питания являются умеренность и разнообразие, заключила врач.

Диетолог Марият Мухина ранее порекомендовала включить в рацион осенью размороженные ягоды, например, малину и землянику. По ее словам, они дадут организму витамины, минералы, клетчатку и биофлавоноиды.