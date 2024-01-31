Россиянам дали советы, как перестать скупать все подряд Аналитик Беляев: хобби поможет избавиться от привычки скупать все подряд

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Чтобы избавиться от привычки скупать все подряд, необходимо найти хобби, посоветовал финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что приобретение ненужного товара позволяет человеку занять себя. Важно понять, что такое времяпрепровождение является непродуктивным.

Чтобы перестать покупать все подряд, нужно найти для себя то, что заняло бы ваш досуг. Приобретение ненужного товара дает человеку возможность провести каким-то образом время. Но надо понимать, что оно тратится бесполезно и его можно использовать продуктивнее для ума, души и тела, не говоря уже о кошельке, — пояснил аналитик.

Он напомнил, что, когда человек бесцельно ходит по магазинам, чтобы занять время, у него появляется соблазн что-нибудь купить. Это связано с психологическим воздействием на потребителя. Если же пойти в магазин нужно с определенной целью, перед этим стоит составить перечень товаров, которые можно взять. Беляев уточнил, что следует не просто написать список, а проверить, что действительно надо купить.

Финансовый консультант Юлия Питка ранее рассказала, что в ловушку кредитов и рассрочек обычно попадают люди с низкой финансовой грамотностью. Под угрозой угодить в кредитную яму также находятся шопоголики, которым сложно бороться с навязчивыми мыслями о покупках.