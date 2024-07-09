Россиянам дали советы, как организовать семейный бюджет Финконсультант Никитина: организация семейного бюджета поможет избежать ссор

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Составление семейного бюджета позволит партнерам финансово обезопасить себя, а также избежать ссор, заявила в беседе с «Москвой 24» финансовый консультант Алена Никитина. Она добавила, что обсуждение бюджета можно записать на диктофон.

Супругам полезно ежегодно садиться за «стол переговоров» и рассказывать друг другу о своих финансовых ценностях. При этом лучше фиксировать разговор на диктофон, потому что обсуждение денег — это всегда очень эмоционально, — уточнила Никитина.

По ее словам, такая запись позволит паре впоследствии перенести на бумагу представленные предложения и обдумать траты на них. При первых беседах на этот счет можно разработать общий план на жизнь, а потом детализировать его, исходя из идей на год. При этом важно понимать, что жизнь может вносить свои коррективы в намеченные инициативы. По мнению Никитиной, такие вещи не должны становиться причиной для конфликтов.

Финансовый консультант Инна Филатова ранее предложила родителям обсудить с ребенком его желания, на которые тот готов тратить накопления, полученные за счет вырученных карманных средств. Тогда, по ее словам, несовершеннолетний получит первые уроки по основам финансовой грамотности.