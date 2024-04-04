Россиянам дали советы, как не сойти с ума, помогая ребенку с «домашкой» Психиатр Тетюшкин: снять напряжение от уроков с ребенком поможет медитация

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Справиться со стрессом при выполнении домашнего задания с ребенком можно с помощью дыхательных практик, медитации и успокоительных травяных сборов, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» психиатр Михаил Тетюшкин. Кроме того, он посоветовал завести в доме боксерскую грушу и представлять ее домашним заданием. По словам эксперта, главное в процессе — не обесценивать ребенка.

Самое главное — не обесценивать ребенка в том плане, что он что-то не понимает или не делает. А самому использовать дыхательные практики, медитацию, релаксацию, завести боксерский мешок и представить его в виде домашнего задания. В плане медикаментозной коррекции, конечно, может помочь. Успокаивающие сборы хоть травяные: мята, мелисса, валерьяна, пустырник. Да, они будут снижать уровень напряжения, — сказал Тетюшкин.

Он рекомендовал регулярно проговаривать с ребенком фразы: «Ты учишься. Ты ошибаешься», «Ошибаться, когда ты учишься, — нормально». Также эксперт посоветовал напоминать ребенку, что он не может знать все и его задача — учиться, не зазубривать ответы, а работать с информацией.

Психиатр пояснил, что, безусловно, могут помочь и противотревожные препараты, однако они не работают с задачей воспитания, выращивания ребенка и формирования его личности. По словам эксперта, задача родителя — попытаться «воткнуть ребенка в несовершенную систему и приучить его к тому, что есть правильное мнение и твое». Он напомнил, что некоторые гениальные ученые регулярно конфликтовали с учителями.

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