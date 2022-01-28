Россиянам дали советы, как не потратить лишнего в дни распродаж

Распродажа — это шанс купить нужный товар с хорошей скидкой, но вместе с этим есть риск приобрести множество ненужных вещей, чтобы избежать этого психологи сервиса «СберУслуги» посоветовали изучить ассортимент магазинов заранее и составить список покупок. Они также порекомендовали установить лимит суммы, которую человек готов потратить на распродаже, пишет «Газета.Ru».

Распродажи провоцируют покупать вещей больше, чем нам нужно. Чтобы избежать лишних трат, установите лимит на сумму, которую вы готовы потратить. Например, если вы идете в физический магазин, возьмите необходимую сумму наличными, или переведите определенную сумму денег на отдельную карту, с которой будете совершать покупки, — сообщает издание.

Помимо этого психологи порекомендовали россиянам постоянно сомневаться в необходимости той или иной вещи. Чтобы понять, действительно ли предмет необходим, надо задавать себе наводящие вопросы, например, о том, где и когда его можно использовать.

Ранее эксперт по личным финансам Эрик Розенфельд рассказал россиянам, как правильно тратиться в «Чёрную пятницу». По его словам, важнее всего не покупать бесполезные вещи только из-за сниженной цены.