Россиянам дали советы, как не попасть в руки мошенников при поиске работы HR-специалист Лоикова: при поиске работы нужно изучать описание вакансий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не попасть в руки мошенников при поиске работы, нужно внимательно изучать описание вакансий, посоветовала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что часто объявления, составленные злоумышленниками, выглядят как призыв к действию и не включают в себя личные требования к соискателю.

В первую очередь обращайте внимание на само описание вакансии, как составлено объявление. Зачастую у мошенников оно может выглядеть как призыв к действию. Нет никаких конкретных профессиональных, личных требований. Текст просто эмоционально составлен, — пояснила эксперт.

Если на собеседовании потенциальный работодатель просит оплатить какой-либо взнос или приобрести товар, это также является уловкой мошенников. По словам эксперта, этот момент должен сразу насторожить. Кроме того, перед собеседованием стоит изучить сайт компании, страницы в социальных сетях и отзывы.

Если вам очень понравилась вакансия и вас пригласили, но есть какие-то сомнения, поищите в соцсетях людей, которые когда-то там работали. Эта информация может быть указана у них на странице, — заключила HR-специалист.

Лоикова ранее рассказала, что при устройстве на новую работу соискателям не стоит приходить на собеседование в спортивном костюме, в коротком платье или юбке. По ее словам, подбирать одежду следует, исходя из ситуации.