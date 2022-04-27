Россиянам дали советы, как излечиться от храпа

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В целях профилактики храпа стоит снизить массу тела на 10%, для этого можно использовать контурные подушки с утолщением под шеей, заявил сомнолог Максим Новиков. Он уточнил, что если такие меры не показали положительного результата, то стоит обратиться к врачу, пишет «Газета.Ru».

Диагностика осуществляется с помощью полисомнографии — метода длительной регистрации различных физиологических функций организма во время сна, который позволяет поставить точный диагноз заболевания и оценить его тяжесть, от чего в значительной степени зависит тактика лечения, — пояснил Новиков.

Ортопед Григорий Кулясов добавил, что храп можно вылечить при помощи специального оборудования. По его словам, человеку можно установить нижнечелюстные протрузионные шины — они выдвинут нижнюю челюсть и язык, благодаря чему дыхательные пути останутся открытыми.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что храп может стать причиной остановки дыхания, а это, в свою очередь, может привести к инфаркту и инсульту. По словам эксперта, это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Одной из причин этого явления, по мнению врача, может стать искривление перегородки носа и полнота.