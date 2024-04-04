Россиянам дали советы, как избавиться от болей в шее Врач Данилова: простые упражнения помогут избавиться от болей в шее

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Простые упражнения для шейного отдела, если правильно их выполнять, помогут избавиться от болей в шее, рассказала врач Римма Данилова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что начинать разминку нужно с небольшой амплитуды. Желательно, чтобы в это время не было обострения болей.

Любые упражнения стоит начинать с небольшой амплитуды и желательно вне обострения болей. Предпочтительны медленные, плавные движения — это снизит риск усиления спазма мышц, соответственно, поможет избежать усиления болей. Не рекомендуется выполнять упражнения с переразгибанием, например, с запрокидыванием головы назад, — пояснила врач.

Запрокидывание головы может привести к нестабильности в позвоночнике. Это чревато повышением тонуса шейных мышц и болями в позвоночнике. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется делать аккуратную растяжку грудных мышц, прислонившись к стене. Данилова уточнила, что снять боль в шейном отделе можно при помощи катания специального шарика вдоль грудных мышц. Также эффективны упражнения с поворотом корпуса и поднятием рук.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что разгрузить позвоночник в офисе, не отходя от рабочего места, можно, если выполнять ряд простых упражнений. Он отметил, что избавиться от неприятных ощущений помогут наклоны корпуса в стороны, сведение лопаток, скрещивание рук на груди.