Россиянам дали советы, как действовать при звуках воздушной тревоги МЧС: при сигнале тревоги о радиационной опасности нужно срочно надеть респиратор

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Если звучит реальный, а не учебный сигнал о радиационной опасности, необходимо срочно надеть респиратор, ватно-марлевую повязку или противогаз, предупредили в МЧС. В ведомстве отметили, что далее нужно собрать заготовленный заранее запас продуктов, средства медицинской защиты, предметы первой необходимости, пишет «ФедералПресс». После этого следует спрятаться в убежище, укрытии или подвале.

Как уточнили в МЧС, при сигнале о наводнении рекомендуется отключить освещение, газ, воду и нагревательные приборы. Важно оповестить о полученной информации соседей, собрать вещи, воду и продукты питания. Чтобы покинуть территорию, которую может затопить, нужно прибыть на сборный пункт эвакуации.

При химической опасности необходимо надеть противогаз, средства защиты кожи и укрыться в защитном сооружении. Там нужно оставаться до разрешения на выход. Если такого сооружения поблизости нет, можно спрятаться в жилых, производственных или подсобных помещениях. Важно как можно быстрее покинуть зараженный участок. Когда звучит сигнал о воздушной тревоге, также нужно укрыться в защитных сооружениях. Действовать нужно быстро, но при этом важно не паниковать.

В Железногорске Курской области ранее объявили ракетную опасность. Глава региона Роман Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон. До этого Старовойт рассказал, что украинский беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат.