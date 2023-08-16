Россиянам дали советы для тренировок в жаркую погоду Спортивный врач Мелехин посоветовал в жару перенести тренировки на вечер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жару при возможности следует перенести тренировки на утро или вечер, когда солнце находится не в активной фазе, посоветовал спортивный врач Илья Мелехин. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что самым опасным для физической активности считается период с 11:00 до 15:00. Кроме того, он порекомендовал соблюдать питьевой режим — пить воду или спортивный напиток нужно по периодичности, а не когда появляется жажда.

Если вы любитель и можете потренироваться рано утром или вечером, лучше тренироваться в это время. <...> Пьем не по жажде, а по периодичности. Например, пробежал два круга, — сделал один глоток. <...> Точного расчета, сколько нужно пить человеку во время тренировки, нет. Но когда у человека появляется жажда, значит организм уже кричит, что ему нужно пить, — пояснил врач.

По словам специалиста, не стоит тренироваться на голодный желудок. Он пояснил, что такие занятия не принесут пользы здоровью. Мелехин посоветовал ставить интенсивные тренировки через 1,5 часа после еды, а перед сборами на утреннюю пробежку съедать углеводный продукт, например, булочку.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что потепление до плюс 31 градуса ожидается в Москве в ближайшие три дня. По его словам, такая температура в конце лета характерна для Ростова, а не для столицы.