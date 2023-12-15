Россиянам дали советы, что делать при отравлении угарным газом Врач Смирнова: при отравлении угарным газом нужно срочно выйти на свежий воздух

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При отравлении угарным газом нужно срочно выйти на свежий воздух и вынести пострадавших, посоветовала руководитель лаборатории профилактики хронических болезней органов дыхания НМИЦ Минздрава России Марина Смирнова. В разговоре с aif.ru эксперт подчеркнула, что также важно вызвать скорую помощь.

Как уточнила Смирнова, до приезда медиков следует обеспечить пострадавшему возможность дышать полной грудью. Для этого необходимо уложить его на спину, подложив под голову подушку, и расстегнуть воротник.

Если человек находится в сознании, можно дать ему кофе или крепкий чай. Кофеин простимулирует дыхательный центр в мозге. Кроме того, стоит накрыть человека одеялом или теплой одеждой. При отравлении нарушается терморегуляция, из-за чего может произойти переохлаждение. Эксперт предупредила, что при концентрации угарного газа более 1,2% в воздухе смерть может наступить в течение пары минут.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что угарный газ способен вызывать кислородное голодание. По ее словам, отравления можно избежать, если следовать простым правилам безопасности. Кроме того, Малышева рекомендует гражданам, проживающим в частных домах, установить датчики угарного газа.