Россиянам дали совет в вопросе хранения наличных Финансист Уланова посоветовала не хранить наличные

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В вопросе хранения денег целесообразно открыть банковский вклад, а не держать наличные, заявила консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По ее словам, с текущей ставкой ЦБ РФ лучше хранить деньги на депозите.

В налично-денежной форме хранить средства целесообразности нет. Во-первых, снижается безопасность хранения, ты должен понимать, что не украдут. Это либо ячейка, либо надежное место. Второе — сейчас очень много безналичных инструментов, которые позволяют даже при коротком размещении получать какой-то дополнительный доход. Те же накопительные счета дают до 16% годовых, — сказала она.

Ранее стало известно, что россияне в 2023 году сняли рекордное количество наличных денег — 33,3 трлн рублей. По сравнению с данными, полученными годом ранее, этот показатель увеличился на 13%. Согласно сведениям Центробанка России, объем выведенных наличных физлицами в России рос и ранее. В частности, в 2022 году он увеличился на 6%, в 2021 — на 5%. При этом объем денежных переводов по картам вырос в прошлом году незначительно — на 8%, до 79,3 трлн рублей.