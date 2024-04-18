Россиянам дали совет, как выбрать хорошее мясо Эксперт по качеству Смирнов: хорошее мясо должно быть эластичным и упругим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы правильно выбрать мясо, нужно посмотреть прежде всего на его консистенцию, оно должно быть эластичным и упругим, рассказал в беседе с Пятым каналом директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов. По его словам, также важен цвет продукта.

В первую очередь можно посмотреть на его консистенцию, надавить пальцем, и такое мясо должно быть упругим и эластичным. При надавливании его структура должна восстанавливаться и принимать первую форму, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что цвет мяса свинины должен быть светло-розовым, а говядины — с красными оттенками, но без коричневых и больших темных пятен.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что уничтожить практически всех паразитов в различных видах мяса можно термической обработкой или заморозкой на 7--10 дней. Она отметила: температура должна доходить минимум до 74 градусов Цельсия. По ее словам, в таких условиях в говядине, свинине, а также в мясе птицы гибнут 99% подобных организмов.

Другой врач, гастроэнтеролог Андрей Фарбер, посоветовал, делать шашлык из курицы или индейки, очищенных от кожи. Специалист подчеркнул, что важно обратить внимание на срок годности продукта. По его словам, относиться к приготовлению шашлыка следует серьезно, чтобы не нанести вред здоровью.