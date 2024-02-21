Россиянам дали совет, как вернуть к жизни неработающий смартфон Анатилик Ульянов: невключающийся смартфон можно вернуть к заводским настройкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если смартфон перестал включаться, можно попробовать решить проблему самостоятельно, рассказал в беседе с «Москвой 24» руководитель аналитического центра Владимир Ульянов. По его словам, можно проверить, не разрядился ли гаджет, а если причина не в этом, то вернуть телефон к заводским настройкам.

Если смартфон не включается, в первую очередь стоит проверить, не разрядился ли он полностью. В частности, подключить аппарат к зарядному устройству. В случае глубокого разряда смартфону может потребоваться какое-то время, чтобы пополнить батарею. Поэтому он может не включиться мгновенно, — объяснил специалист.

Также эксперт предложил несколько секунд подержать зажатой кнопку включения. Если аппарат просто «завис», это должно вызвать его перезагрузку. Что касается возвращения смартфона к заводским настройкам, то в этом случае следует помнить, что такая мера приведет к удалению всех фото, видео, приложений и других данных.

По словам Ульянова, в разных устройствах сброс к заводским настройкам осуществляется по-разному. Для каждой модели необходимо ознакомиться с инструкцией в интернете. Например, это может быть одновременное нажатие кнопки включения и регулирования звука. В результате перезагрузка произойдет не стандартным образом, а в режиме восстановления.

Ранее Владимир Ульянов рассказал, что если телефон начинает «подтормаживать», можно попробовать его перезагрузить. По словам аналитика, иногда в оперативной памяти накапливается лишняя информация, которую не удается удалить стандартными методами. В таких случаях полезна перезагрузка смартфона.