Россиянам дали совет, как справиться с бессонницей Врач Сурненкова: омега-3 поможет в борьбе с бессонницей

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты помогут в борьбе с бессонницей и снизят уровень тревожности, рассказала врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что омега-3 способствует выработке и поддержанию в крови мелатонина, гормона сна.

Полиненасыщенные жирные кислоты, а именно докозагексаеновая кислота, способствуют выработке и поддержанию в крови уровня мелатонина — гормона сна. Благодаря чему снижается тревожность, проходит раздражительность и хочется только одного — опуститься на любимую подушку и окунуться в долгожданный сон, — пояснила врач.

При употреблении омега-3 также снижается риск развития депрессии. Сурненкова уточнила, что иногда пациентам с диагностированной депрессией или тревожностью назначают эту добавку для стабилизации состояния. Принимать омега-3 следует курсом в течение трех-шести месяцев по вечерам во время ужина.

Биолог Наталья Колман ранее предупредила, что при бессоннице необходимо исключить из рациона сладкое, ферментированные продукты и различные напитки, содержащие кофеин. Кроме того, овощные и фруктовые соки тоже могут привести к проблемам со сном.