Россиянам дали совет, как составить качественное резюме Карьерный консультант Блездова посоветовала проверить орфографию перед публикацией резюме

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Перед публикацией резюме важно проверить орфографию, пунктуацию и стилистику, посоветовала карьерный консультант Алена Блездова. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что качественное резюме не должно содержать большое количество восклицательных знаков и слов, написанных капслоком. Эксперт уточнила, что в одном тексте не надо указывать много возможных должностей, которые готов занять кандидат — это оттолкнет работодателя.

В рассказе о себе не надо ставить большое количество восклицательных знаков и писать слова капслоком. В контактах лучше указать почту, которая будет содержать хотя бы имя и фамилию, вместо игривого кисуля[email protected], — предупредила консультант.

Блездова порекомендовала поставить в резюме фотографию — многие работодатели не рассматривают профили без наличия фото. Желательно, чтобы кадр был сделан в деловой обстановке и соответствующей одежде, а также был достаточно свежим. Не надо ставить фото с бокалом в руке, в плавках или купальнике, среди друзей, чтобы было невозможно определить, кто именно из людей является кандидатом. Эксперт предостерегла от публикации большого количества снимков — раздел «портфолио» создан для загрузки собственных проектов, дипломов и благодарностей.

Кандидату в резюме рекомендуется кратко указать свой опыт. Если человек проработал более 10 лет, допустимо, чтобы рассказ о себе составлял около трех страниц, но если таких достижений нет, то текст не должен превышать одной страницы. У рекрутера не будет времени читать «поэму», пояснила эксперт. По ее словам, не стоит использовать лаконичное «работал согласно должностной инструкции» — в разных компаниях требования к кандидатам отличаются, поэтому работодатель должен сразу знать о реальных навыках.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее рассказал, что при увольнении следует получить обратную связь у бывшего работодателя для поиска новой работы. По его словам, такая стратегия подойдет, если покинуть рабочее место пришлось по некритичной причине.