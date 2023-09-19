Россиянам дали совет, как сохранить здоровье при работе по ночам Врач Ромасов посоветовал установить график сна при работе по ночам

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Чтобы сохранить здоровье, работающим по ночам людям следует установить режим сна, при котором длительность отдыха должна составлять не менее семи-девяти часов, рассказал врач-терапевт Иван Ромасов. В беседе с aif.ru он уточнил, что важно на это время выключить гаджеты, занавесить окна шторами из блэкаут-материала, так как после ночной смены люди отсыпаются днем. Специалист порекомендовал также надеть маску для сна, а в уши вставить беруши.

Терапевт подчеркнул, что важно нормализовать рабочий процесс. В комнате стоит включать яркий свет, основной прием пищи должен быть только перед работой. В процессе можно есть небольшими порциями овощи, фрукты, цельнозерновые и продукты, богатые белком. Следует пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. К кофе нужно отнестись с осторожностью и употреблять нормировано.

Ромасов посоветовал также поддерживать физическую активность вне работы, правильно питаться и принимать витамины при необходимости. Чтобы предупредить проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за ночной работы, рекомендуется сдать анализы на глюкозу, холестерин, витамин D, магний, кальций и ТТГ, а также общий анализ крови.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская ранее предупредила, что работа по ночам повышает риски развития эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета, и сердечно-сосудистых патологий. По ее словам, изменение распорядка дня приводит к проблемам с выработкой кортизола.