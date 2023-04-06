Россиянам дали совет, как самим определить дефицит витамина С Нутрициолог Падолка рассказала о пробе щипка для определения витамина С

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Чтобы самостоятельно определить недостаток витамина С, можно провести пробу щипка, поделилась нутрициолог Катерина Падолка. Она рассказала «Газете.Ru», что для этого необходимо захватить кожную складку указательными и большими пальцами обеих рук. На дефицит витамина С укажет возникшее кровоизлияние.

Для этого захватите кожную складку указательными и большими пальцами обеих рук. Расстояние между пальцами левой и правой руки должно быть около 2-3 мм. После этого сместите части складок кожи в противоположном направлении. Если на этом месте появилось кровоизлияние, то это говорит о чрезмерной ломкости капилляров, то есть и дефиците витамина С, — пояснила специалист.

Она уточнила, что самым действенным способом для диагностики остаются анализы, которые назначает врач. Самодиагностика может пригодится в том случае, если человек хочет начать принимать БАДы для восполнения недостатка витамина.

Врач-эндокринолог Полина Игнатьева уточнила, что аскорбиновая кислота помогает защитить организм от старения и стрессов, а также поддерживает иммунитет и участвует в синтезе коллагена. Она отметила, что детям, людям со сниженным иммунитетом или дефицитом железа, спортсменам и зависимым от курения важно следить за тем, чтобы дефицита витамина в организме не было. Суточная потребность составляет 30-60 мг для детей, 70-90 мг для подростков, 90 мг для взрослых, 100-120 мг для беременных в сутки.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что витамин С в качестве лекарства от простуды вредит организму. По ее словам, терапевтическая доза этого соединения вызывает разрушение эмали и заболевания ЖКТ, а меньшее количество бесполезно при лечении ОРВИ.