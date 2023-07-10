Россиянам дали совет, как решить проблему с шумной собакой соседей Юрист Титов посоветовал решать проблему с шумной собакой соседей через Роспотребнадзор

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Чтобы решить проблему с шумной собакой соседей, следует обратиться в Роспотребнадзор, если сделать это мирным путем не получается, посоветовал юрист Михаил Титов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что специалисты должны будут в ответ на жалобу провести экспертизу на наличие превышений по уровню звука. При нарушении владельцу питомца вынесут предписание на устранение проблемы. Кроме того, на хозяина собаки могут составить протокол об административном правонарушении.

Попробовать решить проблему, связанную с постоянным шумом соседской собаки, можно с помощью Роспотребнадзора. После заявления ведомство обязано провести лабораторную экспертизу на наличие и уровень шума в квартире, — пояснил эксперт.

По словам юриста, также можно обратиться за помощью к районному участковому или в жилищную инспекцию. Они должны будут провести разъяснительную беседу с соседями. Если такая мера не поможет, то следует идти в суд. От ответчика можно требовать прекращения нарушения закона, а также компенсацию за моральный вред и возмещение убытков.

Юрист Александр Хаминский в качестве борьбы с шумными соседями посоветовал договариваться с ними лично. Если это не помогает, то можно попробовать бороться с ними аналогичным способом.