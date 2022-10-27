Россиянам дали совет, как противостоять «психотрюкам» телефонных мошенников PR-эксперт Шашлов: чтобы противостоять мошеннику, нужно сбить его с плана разговора

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Противостоять «психотрюкам» телефонных мошенников можно, сбивая злоумышленника с намеченного плана разговора, рассказал «Газете.Ru» эксперт по коммуникациям и PR-специалист Павел Шашлов. Так, например, можно попросить звонящего, который, как правило, представляется сотрудником правоохранительных или фискальных органов, повторно уточнить свои данные — имя, фамилию, должность и название ведомства. По словам эксперта, уже на этом моменте злоумышленник начинает сбиваться, а его уверенность пропадает. Можно предложить ему оставить свой номер телефона, чтобы перезвонить позже, а также спросить адрес, по которому можно подъехать для решения вопроса вживую.

При звонке мошенника отвечайте: «Товарищ майор, это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его по телефону. Диктуйте адрес, я сразу же к вам выезжаю». Ну а если есть возможность — вообще не принимайте вызовы с незнакомых номеров, — порекомендовал специалист.

Шашлов пояснил, что мошеннические схемы подразумевают эффект неожиданности, поэтому когда мошенника сбивают с намеченного плана разговора, он не сможет эффективно манипулировать и оказывать давление на свою жертву.

Прокуратура Москвы ранее предупредила граждан столицы о мошеннических схемах преступников якобы от лица банков. Ведомство предупреждает, что злоумышленники рассылают потенциальных жертвам сообщения через мессенджеры, представляясь сотрудниками Банка России. Подчеркивается, что ни прокуратура, ни сотрудники банка вместе с полицией никогда не просят граждан снять или перевести куда-либо деньги.