Россиянам дали совет, как приучить школьника к сменной обуви В Роспотребнадзоре посоветовали купить ребенку понравившуюся ему сменную обувь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие ученики не переобувают уличную обувь при приходе в школу, так как не любят тратить на это время и носить сменку с собой, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на информацию городского управления Роспотребнадзора. Эксперты ведомства опубликовали в соцсетях специальную памятку для родителей, в которой напоминается о важности сменной обуви в школе. Чтобы приучить ребенка к сменке, необходимо купить понравившиеся ему самому туфли, которые он будет с удовольствием носить.

Важно объяснить ребенку, что это важный и необходимый процесс. Так он соблюдает чистоту в школе, а также держит свои ноги в комфорте. Ребенок будет с удовольствием переобуваться, если купить ему понравившиеся туфли, которые он захочет носить, — пишет издание.

Еще одним важным моментом в Роспотребнадзоре назвали правильный выбор сумки для обуви. Лучше всего может подойти сумка типа шопера, желательно с привлекательным для ребенка ярким рисунком, либо пакет из прозрачного и легко моющегося материала с лямками.

Сменная обувь не должна скользить, выбирать ее нужно по размеру, продолжили в ведомстве. Ребенку будет комфортнее в дышащей обуви из натуральных материалов — так ноги будут меньше потеть. При неправильном выборе обуви у школьника может нарушиться осанка, поменяться походка, а также кровообращение в ногах, предупредили эксперты.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что расходы россиян на сбор ребенка в школу в этом году выросли на 30%. Родителям придется потратить на одного школьника в среднем 43 тысячи рублей. При этом дети и внуки школьного возраста есть у 49% граждан страны.