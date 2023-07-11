Россиянам дали совет, как похудеть без обвисшей кожи Фитнес-тренер посоветовала не худеть на жестких диетах, чтобы избежать обвисшей кожи

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Чтобы избежать обвисшей кожи, при похудении не следует выбирать жесткие диеты, посоветовала фитнес-тренер и спортивный нутрициолог Ольга Беседина. В разговоре с Lenta.ru она уточнила, что важно не спешить при избавлении от лишних килограммов, чтобы не столкнуться с негативными эстетическими последствиями.

Когда мы набираем вес, кожа растягивается, потому что жировой ткани становится больше и площадь тела увеличивается. В этот момент появляются растяжки. Есть миф, что они проявляются при похудении, но это не так, — пояснила тренер.

По словам нутрициолога, у кожи есть свой темп восстановления. Когда человек придерживается жестких диет, жировая прослойка резко уменьшается. Кожа не успевает к этому приспособиться и обвисает. Кроме того, не стоит ограничивать количество жиров в рационе: в них содержатся вещества, которые необходимы для увеличения эластичности кожи.

Беседина уточняет, что бороться с лишним весом нужно без спешки. Это позволит коже успевать подтягиваться за жировой прослойкой. Нутрициолог рекомендует придерживаться сбалансированного питания.

Врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина ранее предупредила, что похудение при помощи тайских таблеток может быть опасно для здоровья. По ее словам, в таких препаратах могут содержаться яйца глистов или паразитов, психотропные.