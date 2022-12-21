Россиянам дали совет, как не заболеть перед Новым годом Терапевт Чернышева посоветовала перед Новым годом избегать скоплений людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы не заболеть в новогодние праздники, важно избегать больших скоплений людей, по возможности не пользоваться общественным транспортом и не ходить в гости к тем, кто уже заражен, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Она также посоветовала носить маску и одеваться по погоде. Эксперт пояснила, что если одеться слишком тепло, усилится потоотделение, из-за чего организм может переохладиться.

Большой ошибкой является слишком теплая, не по погоде одежда. Этим особенно грешат родители, которые кутают детей. Слишком теплая одежда вызывает потоотделение, а когда человек потеет, его организм начинает сильно испарять влагу и переохлаждается, — объяснила Чернышева.

Терапевт посоветовала носить зимой спортивную одежду из синтетических тканей, так как она не отводит влагу от тела и не будет способствовать переохлаждению. Также эксперт порекомендовала следовать принципу многослойности при подборе одежды зимой, чтобы снять один из слоев, если станет жарко. Помимо того, важно правильно выбрать обувь — она не должна быть слишком тесной, так как в таком случае растет риск обморозить ноги, добавила врач.

Инфекционист Николай Малышев ранее рассказал, что россиянам следует отказаться от посещения массовых мероприятий, в том числе новогодних корпоративов, для предотвращения заражения гриппом. По его словам, на подобных мероприятиях невозможно соблюдать социальную дистанцию. Эксперт предупредил, что отказ от посещения корпоративов может уберечь от заражения гриппом, но выбор остается за каждым конкретным человеком.