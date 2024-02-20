Россиянам дали совет, как намекнуть на желаемый подарок Психолог Игонина: важно учитывать возможности дарителя при намеках на презент

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Прежде чем намекать дарителю на желаемый презент, следует учесть его возможности, посоветовала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. В разговоре с РИАМО она подчеркнула, что лучше всего намекать с учетом возможности выбора, но при этом ненавязчиво конкретизировать.

Даже маленький кошелечек или простенькие наушники от известных брендов могут стоить столько, что стремление воплощать все мечты избранницы или избранника может стать менее явным. Беспроигрышный вариант — намекать с учетом возможности выбора, а также ненавязчиво конкретизируя, — пояснила психолог.

Также следует учесть, разбирается ли потенциальный даритель в том, что от него хотят получить. Кроме того, не стоит стесняться обращать внимание близких на то, что нравится. По словам Игониной, такие намеки можно делать во время прогулок, разговоров об увлечениях и даже просто поделившись ссылкой на нужный источник или товар.

Психотерапевт Наталья Наумова ранее рассказала, что в День защитника Отечества мужчинам, будь это отец, муж или сын, в первую очередь важно подарить заботу, любовь, понимание и принятие. По ее словам, при выборе подарка на 23 Февраля нужно учитывать хобби, интересы и предпочтения человека.