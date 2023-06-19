Россиянам дали совет, как избежать острого панкреатита Врач Косов посоветовал не переедать, чтобы избежать острого панкреатита

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Чтобы избежать панкреонекроза, который является осложнением острого панкреатита, следует не переедать и не злоупотреблять алкоголем, предупредил заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова Артем Косов. Он рассказал aif.ru, что чаще всего пациенты с этим диагнозом поступают в больницы с обострением в праздничные дни.

Чтобы не попасть с пикника на лесной опушке или с барбекю на дачном участке прямо на стол хирурга, пейте и ешьте меньше. Именно в различные праздничные дни, когда столы ломятся от жирной еды и алкоголь льется рекой, к нам часто поступают пациенты с панкреонекрозом, — отметил врач.

По словам Косова, профилактика панкреонекроза заключается в умеренности: следует как можно меньше есть жирную, жареную и копченую пищу. Кроме того, при наличии панкреатита важно пройти курс лучения. Врач предупредил, что обострение может развиться даже из-за одного обильного застолья.

Косов уточнил, что алкоголь приводит не только к острому панкреатиту, но и токсично влияет на все органы и ткани. Так, спиртное вызывает необратимые изменения в клетках печени, нарушает работу сосудов, приводит к циррозу и печеночной недостаточности. На фоне приема жирной и жареной пищи образовываются камни в желчных протоках. Кроме того, злоупотребление алкоголем чревато развитием аритмии, острой сердечно-сосудистой недостаточности и язвенных дефектов на стенках желудка и двенадцатиперстной кишки.

Специалист предупредил, что опасность представляет как крепкий, так и слабый алкоголь. Регулярное злоупотребление спиртным изменяет эластичность кожи, снижая способность эпидермиса к восстановлению. Из-за этого кожа начинает шелушиться, приобретает землистый оттенок, появляются ранние морщины и отечность. Газированный алкоголь разрушает эмаль зубов. Врач посоветовал искать способы развлекаться трезвыми, чтобы не вредить здоровью.

Кардиолог Вячеслав Колиев ранее предупредил о риске развития аритмии из-за курения, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем со сном. Он отметил, что для заболевания характерны нерегулярность сердечного ритма и увеличенная частота сердечных сокращений.