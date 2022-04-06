Россиянам дали совет, как избежать обмана при покупке подержанной техники

Перед покупкой подержанной техники её нужно обязательно протестировать, также никогда нельзя вносить предоплату за товар, советует автор проекта Digital Media Павел Синяков. В беседе с Lenta.ru он предупредил, что в период кризисов сервисы для продажи товаров в интернете полны мошенников.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалист советует следовать ряду правил.

Во-первых, никогда нельзя вносить предоплату. Если кто-то требует частичную или тем более полную предоплату, сразу посылайте подальше. Оплата — по факту, — сказал Синяков.

Также стоит отказаться от заказа техники через доставку курьером, даже если будет предложена крайне привлекательная цена. В таких случаях вместо смартфона в коробке может оказаться кирпич или товар сломается на следующий день.

Кроме того, необходимо убедиться в качестве покупки и её соответствии заявленным параметрам. Для этого технику надо протестировать. Так, если это ноутбук, то надо смотреть состояние аккумулятора, чтобы он проработал не менее 5–10 минут. Если резко падает ёмкость, значит, скорее всего, его продают из-за проблем с аккумулятором.

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков ранее рассказал, что аферисты-продавцы в интернете обычно предлагают куда более лучшие условия, чем официальные магазины, тем самым привлекая потенциальную жертву. К тому же «специальные» условия обычно действуют ограниченное время, чтобы не дать жертве времени для размышлений.