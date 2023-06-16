Россиянам дали совет, как избежать аппендицита Врач Неронов посоветовал следить за питанием, чтобы избежать аппендицита

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Чтобы избежать аппендицита, следует внимательно следить за своим питанием, посоветовал россиянам врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов. Он рассказал РИАМО, что нужно не допускать попадания в блюда косточек, скорлупок и других твердых инородных предметов. Кроме того, стоит включить в рацион каши, продукты с высоким содержанием клетчатки и овощи.

Если хотите избежать патологии и дальнейшего хирургического вмешательства, следите за своим питанием и гигиеной. Старайтесь не переедать. Не допускайте попадания в пищу косточек, скорлупок и иных твердых инородных предметов. Включайте в меню больше каш, продуктов с высоким содержанием клетчатки, овощей, — порекомендовал специалист.

По словам Неронова, признаками воспаления аппендикса являются тупая острая боль в правой нижней части живота, усиливающаяся при движениях, болезненные приступы при кашле, смехе или чихании и потеря аппетита. Гастроэнтеролог посоветовал не терпеть болезненные ощущения, а сразу обратиться в больницу. При аппендиците нельзя затягивать процесс лечения и ждать, пока боль станет невыносимой.

Неронов порекомендовал приложить к животу лед и принять горизонтальное положение во время ожидания скорой помощи. Не стоит пить обезболивающе, чтобы врач точно мог поставить диагноз, и прикладывать грелку: воспалительный процесс может стать интенсивнее.

Врач Василий Гаврилов ранее предупредил, что боль в животе при аппендиците зависит от расположения черве­образного отростка. По его словам, на симптомы заболевания влияет множество факторов, в том числе строение и анатомические особенности конкретного человека. Боль может быть не только острой, но и тянущей.