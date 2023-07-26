Россиянам дали совет, как избавиться от трещин на пятках Подолог Коринфская предупредила о появлении трещин на пятках из-за недостаточного увлажнения

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Трещины на пятках могут быть вызваны недостаточным увлажнением кожи, поэтому необходимо обеспечивать дополнительный уход за ступнями, предупредила подолог Екатерина Коринфская. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что избавляться от проблемы самостоятельно не следует, чтобы не нарушить кожный покров и не ухудшить ситуацию. По ее словам, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Ноги нуждаются в дополнительном увлажнении: при отсутствии должного ухода, снятия ороговевшей кожи, образуется жесткий слой. <...> Не стоит пытаться избавляться от трещин самостоятельно: если переусердствовать со снятием огрубевшей кожи, можно нарушить кожный покров, что приведет к ухудшению ситуации, — пояснила подолог.

Коринфская уточнила, что одной из основных причин появления трещин является сухость пяток. В группе риска находятся люди в возрасте, кожа которых утрачивает эластичность и подвержена заметным изменениям. Специалист отметила, что трещины могут возникнуть из-за большой нагрузки на ноги. Кроме того, повреждения иногда свидетельствуют о наличии сахарного диабета, анемии, гиповитаминоза, грибковых заболеваний и болезней кожи. Если лечебные процедуры не дают эффекта, а трещины не проходят долгое время, подолог советует обратиться к врачу.

Если не уделять должного внимания состоянию кожи и здоровью стоп, то это станет причиной для распространения грибковых инфекций и развития других патологий, — заключила Коринфская.

Хирург Александр Умнов ранее предупредил, что трещины на пятках могут появляться из-за нарушения гидролипидного баланса кожи. По словам врача, курение, несбалансированное питание, нехватка жидкости и физические нагрузки могут провоцировать возникновение повреждений.