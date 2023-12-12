Россиянам дали совет, как избавиться от привычки заедать стресс сладким Врач Данилевская: физические нагрузки избавят от привычки заедать стресс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Физические нагрузки помогут избавиться от привычки заедать стресс сладким, рассказала врач-невролог Галина Данилевская. В беседе с Lenta.ru специалист уточнила, что спорт и активности могут стать альтернативным способом получить удовольствие. Так, рекомендуется хотя бы раз в неделю делать разминку или выходить на прогулку, когда возникает желание съесть пирожное.

Поставьте себе в план хотя бы раз в неделю делать разминку, гулять рядом с домом или просто ходить по комнате, если вдруг вами овладело желание съесть пирожное. Любая физическая активность повышает уровень дофамина, — пояснил косметолог.

При этом важно помнить, что на формирование и закрепление полезной привычки потребуются терпение и время. Врач также посоветовала избегать факторов, которые связаны с зависимостью. Например, в магазине лучше обойти стороной полку со сладостями. Данилевская порекомендовала спрашивать себя, насколько возникший импульс будет полезен в будущем. Таким образом усилится работа префронтальной коры мозга, которая отвечает за принятие осмысленных решений.

Телеведущая Елена Малышева ранее объяснила, что уборка квартиры, мытье посуды и дыхательные практики могут помочь справиться с повышенной тревожностью. По ее словам, все эти методы тесно связаны с естественной реакцией организма, получившей название «бей или беги».