Россиянам дали совет, как избавиться от долгов Психолог Матари посоветовала добавить долги в ежемесячные расходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы постепенно избавляться от долгов, необходимо включить их сумму в ежемесячные расходы, посоветовала психолог Анна Матари. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что после этого нужно подумать, от каких трат можно отказаться, рассчитав базовые потребности, например питание и оплату жилья.

Есть базовые потребности, которые вам важно закрыть, например, еда, оплата жилья, здоровье и дети. Сюда же нужно добавить ежемесячную сумму, которую вам нужно отдавать. Если получившаяся сумма выше ваших доходов, подумайте, что можно уменьшить, — пояснила психолог.

Она также предложила попробовать найти дополнительные способы заработка или продать что-то из вещей, чтобы рассчитываться с долгами. По словам Матари, важно сохранять трезвый взгляд на эту ситуацию. Так, некоторые люди начинают уходить в отрицание, забывая о наличии долгов, и перестают контролировать расходы, покупая вещи, которые не могут себе позволить.

Кроме того, психолог отмечает, что многие люди не могут полноценно наслаждаться жизнью из-за давления, которое на них оказывает сложившаяся ситуация. Матари порекомендовала попробовать изменить свое отношение к долгам, чтобы не находиться в постоянном стрессе и напряжении.

Иметь долги — это нормально, институт заимствований существует не первый век. <...> Признать долги, но не уходить в драму или отрицание — это ключ к тому, чтобы быстрее выбраться из долговых отношений, — заключила психолог.

Инвестиционный эксперт Елена Дроздова ранее посоветовала проанализировать свои доходы и расходы, чтобы начать экономить. По ее словам, нужно определить источники, откуда приходят деньги, их устойчивость и потенциальный рост.