Россиянам дали совет, как бороться с сильной потливостью Врач Шерф посоветовала обратиться к эндокринологу при сильной потливости

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При повышенном потоотделении необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы исключить патологии со стороны эндокринной системы, посоветовала врач-дерматовенеролог Александра Шерф. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что выделение пота может свидетельствовать о наличии таких заболеваний, как ожирение или дисфункция щитовидной железы.

Это может быть симптомом таких заболеваний, как дисфункция щитовидной железы, ожирение, инсулинорезистентность. Если человек замечает за собой такую проблему, необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы исключить патологию со стороны эндокринной системы, — пояснила врач.

Сильная потливость также может оказаться физиологической особенностью, предупредила специалист. Дерматолог отметила, что у некоторых людей может быть такой тип потовой секреции, которая регулируется интенсивной работой вегетативной нервной системы. В таких случаях избавиться от проблемы можно, обратившись к врачу-косметологу.

Невролог-сомнолог Елена Царева ранее рассказала, что летом человек может хуже засыпать и реже высыпаться, чем в другие времена года, это связано в том числе с духотой и температурой воздуха в спальне. Она посоветовала чаще проветривать комнату в жаркую погоду.