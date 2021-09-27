Россиянам дали прогноз по ценам на автомобили

Цены на автомобили снижаться не будут, рассказал «МИР 24» главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его словам, сейчас покупатели не могут свободно приобрести машину любого бренда в желаемой комплектации. Они вынуждены идти на условия дилеров и покупать автомобили по тем ценам, которые им диктуют.

Мы находимся в ситуации рынка продавца, когда не покупатель ходит и выбирает, воротит нос, сейчас дилеры диктуют, что мы можем купить и когда. Эта ситуация была в начале года, даже в конце 2020 года. Сейчас она ухудшилась и, естественно, в такой ситуации растут цены, — отметил эксперт.

Как пояснил Кадаков, на рекомендованные розничные цены, установленные автопроизводителями, дилеры накручивают безбожно ещё и свою наценку, навязывая дополнительное оборудование. Также, по его словам, продавцы любят пугать покупателей фразой, что у него уже есть желающие купить авто. Они также предлагают записаться на покупку автомобиля на следующий год, не называя при этом цену.

Люди этого боятся, шарахаются, люди в панике, естественно, к сожалению, идут на условия дилеров и вынуждены покупать автомобили по тем ценам, по которым нам их предлагают, — подчеркнул Кадаков.

Ситуация с подорожанием сохранится минимум до середины следующего года. Поэтому специалист советует тем, кто решил приобрести машину, сделать это сейчас, поскольку цены в лучшем случае останутся на том же уровне, на котором они зафиксировались сегодня.

Ранее руководитель отдела продаж компании «Авилон» Павел Червяков рассказал, что владение личным автомобилем в первый год обходится примерно в 300 тысяч рублей. В данную сумму входят налоги, стоимость бензина, дополнительного оборудования, покупка зимней резины, страховка и прочее.