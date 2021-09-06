Россиянам дали 5 советов, как согреться осенью в квартире без отопления

Телеканал «360» назвал пять способов, как россиянам согреться в квартире до начала отопительного сезона.

Первый и самый бюджетный способ утеплиться — укрыться пледом. Наиболее тёплым материалом традиционно считается овечья, верблюжья или козья шерсть. В качестве альтернативе можно использовать плед из искусственных материалов: он практически не уступает натуральному в качестве, но стоит существенно дешевле: от 500 рублей.

Второй совет: положить ковёр на пол или повесить его на стену. Можно приобрести как синтетический, так и из натуральной шерсти, главное, чтобы он был плотным, тогда и тепла от него будет гораздо больше. Средняя стоимость бюджетного ковра составляет от одной до трёх тысяч рублей.

Также россиянам советуют утеплять окна и двери в помещении. Оптимальным и самым недорогим способом является утепление с помощью резиновых лент: они стоят от 150 рублей и их можно самостоятельно наклеить в нужные места, а потом с лёгкостью снять при необходимости.

Четвёртый метод заключается в том, чтобы повесить плотные, не пропускающие свет шторы. Их можно сшить самостоятельно при наличии соответствующих навыков или приобрести в Интернете.

Также можно использовать электрическое одеяло: оно потребляет не очень много энергии и не боится стирки в стиральной машине. Купить такой прибор можно не менее чем за 2 тысячи рублей.

Ранее специалисты центра энергосбережения посоветовали россиянам, как лучше подготовиться к наступлению холодов.