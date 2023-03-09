Россиян ждут магнитные бури в конце марта

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Землю могут настигнуть магнитные бури 26 и 30 марта, заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Бури будут слабо возмущенные, астрономы относят их к категории G1, сообщает «Москва 24».

Как уточняет издание, магнитную бурю также стоит ожидать утром 2 апреля. Предположительно, она тоже будет относится к категории G1. Согласно данным ученых, это связано с тем, что магнитосфера окажется возбужденной.

Магнитные бури также были зафиксированы 27 февраля 2023 года. Они произошли в атмосфере Земли поздно вечером.

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский ранее предупредил, что магнитные бури могут вызывать проблемы со здоровьем, из-за чего в этот период увеличивается число вызовов скорой помощи. По его словам, у всех людей недомогания проявляются по-разному, но особенно скверно чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

Российские ученые вечером 9 января зафиксировали сильную вспышку на Солнце. Начало яркой вспышки класса X1.9 было зарегистрировано в 21:37, через 13 минут она достигла своего пика и в 21:57 погасла. Импульс света стал 15-м по счету, который был замечен учеными. Вспышки на Солнце могут оказаться причиной магнитных бурь, которые негативно влияют на энергосистемы и пути миграции птиц и животных на Земле.