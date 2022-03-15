Россиян заверили в том, что сильного дефицита кофе не будет

Сильного дефицита кофе россияне не почувствуют, хотя некоторые производители и уходят с рынка, рассказала представительница ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева «Радио 1». Их заменят отечественные компании, заверила она.

Действительно, некоторые производители разных видов продукции сегодня объявили об уходе из России или о приостановке работы. В частности, если говорить о кофе, то об этом заявил производитель кофе Paulig, однако остальные транснациональные компании остаются, в частности Nestle, производящий Nescafe, — заявила Нагайцева.

Она также перечислила несколько российских кофейных заводов, которые продолжат свою работу и защитят потребителей от перебоев с поставками.

Ранее стало известно, что сеть Starbucks приостановит бизнес и работу кофеен в России, включая поставки сырья. По словам главы компании Кевина Джонсона, все кофейни временно прекратят работу на территории России в связи с ситуацией на Украине.

В свою очередь генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия напомнил, что цены на чай и кофе в России серьёзно зависят от курса доллара. В этой связи в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут увеличиться соразмерно его изменению. В то же время стоимость данных продуктов для потребителей может вырасти не столь существенно.