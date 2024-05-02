Стало известно, есть ли в РФ дефицит глазных капель от аллергии Росздравнадзор: дефицита глазных капель от аллергии не наблюдается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских аптеках не наблюдается дефицита глазных капель от аллергии на основе кромоглициевой кислоты, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. Препарат стабильно производится и вводится в оборот.

В ведомстве подчеркнули, что в стране налажено стабильное производство препарата. Так, за первые четыре месяца 2024 года было выпущено свыше 160 тысяч упаковок. В настоящий момент в аптеках, включая московские, числится порядка 120 тысяч упаковок.

Таким образом, признаков дефицита данного лекарственного средства не наблюдается. Пациенты, которым для лечения назначен препарат с международным непатентованным наименованием «Кромоглициевая кислота», будут им обеспечены, — отметили в Росздравнадзоре.

Ранее сообщалось, что популярные финские глазные капли от аллергии «Лекролин» пропали из московских аптек. Отмечалось, что препарат исчез с начала сезона цветений, его аналоги также очень трудно найти. Аптеки предлагают другие капли за 800 рублей. В их составе другое действующее вещество.

По словам одной из жительниц российской столицы, в прошлом году в аптеках было ограниченное количество данного препарата, сейчас «Лекролин» не найти вообще.