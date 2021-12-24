Россиян заверили, что перевозчик борется со снегом в тамбурах электричек

Арендованные электрички ранних версий, в тамбур которых набивается снег, обновляют в приоритетном порядке, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) «Радио 1». В новых поездах, по словам представителей компании, такой проблемы нет.

Вот уже восемь лет, с 2013 года, мы постоянно и планомерно обновляем поезда, это одна из наших первейших задач. В наших новых электропоездах герметичные двери и окна, системы климат-контроля. В ряде поездов также предусмотрена тепловая завеса. Конструкция дверей в современных вагонах препятствует попаданию снега в тамбур при движении, — сообщили в ЦППК.

В пресс-службе добавили, что в собственности компании 239 поездов из 599, это приблизительно 40%. Обновляются же они быстрее, чем списываются арендуемые составы с истекшим сроком службы. А приоритетным направлением для обновления составов в ЦППК назвали Казанское.

Ранее в Госдуме предложили внести изменения в КоАП, повысив ответственность за нарушения правил поведения на железной дороге. Как рассказал автор инициативы зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, штраф для зацеперов должен увеличиться минимум до двух тысяч рублей.