Россиян могут заставить регистрировать домашних животных Жителей Подмосковья могут заставить регистрировать собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская областная дума рассмотрит законопроект об обязательной регистрации домашних животных на территории региона, сообщается на сайте регионального парламента. По словам авторов законопроекта, такие меры в первое время коснутся только собак.

Сегодня распространены случаи нападения собак на людей, но, как правило, хозяину, выпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удаётся избежать ответственности, поскольку доказать факт принадлежности собаки конкретному владельцу практически невозможно. Если же собака будет зарегистрирована, то установить хозяина будет значительно легче, — считает глава комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергей Керселян.

На портале отмечается, что подобные меры помогут владельцам питомцев легче находить их при утере, а также свободно путешествовать с ними. Кроме этого, недобросовестных хозяев будет проще привлекать к ответственности.

Ранее в Новосибирской области обсудили создание единого реестра домашних животных. Кинолог и руководитель сибирского центра «Барс» Анатолий Котенко предположил, что такая инициатива повлияет на россиян положительным образом. Он считает, что с нововведением меньше хозяев будут бросать своих питомцев на произвол судьбы.