https://static.news.ru/photo/0ee0b5b8-bd90-11e9-92a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazeta-bam.ru

Солдат в форме НАТО изобразили на обновлённом памятнике воинам Великой Отечественной войны в одном из сёл Амурской области. Как рассказал депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин, ремонт был сделан к 9 Мая, однако на ошибку обратили внимание только сейчас.

Там нарисованы солдаты НАТО с американскими автоматами. Там полностью американская форма, американские автоматы М-16 — там всё это чётко видно. Соответственно, людей в Дипкуне это всё очень сильно возмутило, — цитирует его РБК .

По некоторым данным, изображение наносили в Благовещенске. В связи со сложившейся ситуацией Ветелкин обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области, однако там ему помочь не смогли, хоть и согласились, что изображение противоречит событиям Великой Отечественной войны и оскорбляет память героически павших солдат. В свою очередь в администрации Тындинского района заявили, что разберутся в обстоятельствах этого дела и демонтируют ошибочное панно.

Ранее News.ru писал, что власти Риги хотят приобщить к Музею оккупации памятник советским воинам-освободителям. Идея принадлежит внештатному советнику президента Латвии по вопросам исторической памяти и принадлежности Юргису Клотиньшу. По его словам, это часть борьбы с идеей освобождения 9 мая, пропагандируемой Москвой.