Россиян вместо элитного отеля заселили на стройку SHOT: турецкий пятизвездочный отель Liberty Signa заселил туристов на стройку

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Российские туристы купили путевки в Турцию с заселением в пятизвездочный отель Liberty Signa на курорте Фетхие, сообщает Telegram-канал SHOT. Однако вместо комфортабельного размещения россияне получили номера в недостроенной гостинице.

Оказалось, что ремонтные работы должны были завершиться к 1 июня, но к этой дате строители не успели. Открытие перенесли на 10 дней и поэтому туроператоры продавали путевки в Liberty Signa с корректировкой на новую дату.

Прибывшие на курорт россияне обнаружили, что и 10 июня стройка в самом разгаре. По словам очевидцев, в некоторых номерах не хватало мебели, а в отдельных помещениях не выполнена чистовая отделка. Кроме того, на территории отеля скапливается строительный мусор. Руководство гостиничного комплекса пообещало устранить все недостатки в ближайшее время, но точных сроков не озвучило. По данным SHOT, четырехдневный тур в Liberty Signa оценивается в 194 тысячи рублей с учетом 25-процентной скидки.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян предупредил, что еще одной проблемой, с которой могут столкнуться туристы во время отдыха в Турции, является риск повышенной травматизации. По его словам, это происходит из-за распространенности активных видов отдыха. Он также напомнил об опасности чрезмерного употребления алкоголя, в то время как многие турецкие отели предлагают туристам отдых по системе «все включено».