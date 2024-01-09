Россиян могут оставить без бюллетеней на выборах президента в ряде стран Консульства РФ могут отказаться от открытия избирательных участков за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Консульства России в недружественных государствах могут отказаться от открытия избирательных участков из соображений безопасности, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах. Источники подчеркивают, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Однако предполагается, что в некоторых недружественных странах избирательные участки все же откроются.

Собеседник издания, близкий к Министерству иностранных дел РФ, отметил, что решение по вопросу об открытии избирательных участков в недружественных странах будет принято в январе. Предполагается, что отказ от открытия связан с соображениями безопасности и сокращением числа консульских работников. В свою очередь член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев подчеркнул, что избирательные участки за рубежом должны быть образованы до 24 января.

Пока охват [стран для] голосования за рубежом не определен, — уточнил он.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что дипломатическое ведомство изучает данный вопрос. В частности, министерство исследует ситуацию с обеспечением безопасности. Решение по схеме организации голосования за рубежом будет принято по итогам межведомственной проверки.

Как сообщалось ранее, представители ЦИК России пригласили на выборы президента коллег из Бангладеш. Они ответили на предложение согласием. Отмечается, что члены бангладешской комиссии будут выступать в качестве международных наблюдателей.