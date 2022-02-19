Россиян в марте ждет 6-дневная рабочая неделя

В марте россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. за которой последуют три дня отдыха. Об этом РИА Новости напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Однако это не касается людей, работающих посменно.

Нечаева пояснила , что по производственному календарю 23 февраля является нерабочим праздничным днём. При этом продолжительность предшествующего ему рабочего предпраздничного 22 февраля сокращается на один час.

Кроме того, в целях рационального использования работниками выходных и праздничных дней выходные могут переноситься на другие дни, напомнила эксперт.

Поэтому в марте нас ждёт ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше), — рассказала Нечаева.

Она уточнила, что шестидневная рабочая неделя в марте будет у тех, кто работает в традиционном пятидневном графике. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в связи с Международным женским днём.

Ранее россиянам напомнили, что Масленица в 2022 году начнётся в последний день зимы. Блинная семидневка продлится с 28 февраля по 6 марта. Масленица традиционно отмечается в воскресенье перед Великим постом. Но празднуют россияне все семь дней. В пищу уже не стоит употреблять мясо, зато сыр, творог, масло и другие молочные продукты можно есть до отвала.