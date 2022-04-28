Россиян в мае ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В мае россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные. Это связано с празднованием 1 мая Дня весны и труда и Дня Победы 9 мая. Даты относятся к нерабочим праздничным дням. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно, — сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что по решению правительства выходной с субботы, 1 января, был перенесён на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января, — на вторник, 10 мая.

Роструд напоминает, что праздничные выходные не могут стать основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Те, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, должны получить дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором или локальным нормативным актом.

Ранее стало известно, что половина опрошенных сервисами «Авито Работа» и GigAnt россиян планирует устроиться на подработку в майские праздники. При этом активнее всего работу ищут молодые люди. Более трети из них уже заняты поиском подработки или планируют найти её в ближайшее время.